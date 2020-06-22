В Ярославле 24 июня временно ограничат движение транспорта

22 Июнь 2020 2020-06-22T08:31:20+03:00

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В среду, 24 июня, в Ярославле пройдут торжественные мероприятия, посвященные 75-летию Великой Победы. В связи с этим с 11 до 12 часов ограничат движение транспорта по улицам Нагорной, Первомайской, Советской, Свободы, Ухтомского, Большой Октябрьской, Большой Федоровской, по Московскому проспекту, проспектам Ленина и Толбухина, а также по площадям Богоявления и Привокзальной.

- Движение транспорта возобновится после прохода военной техники, - сообщили в пресс-службе мэрии города.

Ярославцев просят быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU