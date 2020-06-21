Владимир Путин наградил ярославских медиков орденом Пирогова

21 Июнь 2020 2020-06-21T14:14:48+03:00

Врачей наградили за большой вклад в борьбу с коронавирусом Фото: Артем КИЛЬКИН

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 21 июня, в День медицинского работника президент России Владимир Путин подписал указы о награждении врачей за большой вклад в борьбу с коронавирусом. Указы опубликованы на сайте Кремля. Среди медработников, получивших государственные награды, пять ярославских врачей.

Учрежденный на днях орден Пирогова получили три заведующих отделениями Ярославского госпиталя ветеранов войн - Андрей Брезгин, Владимир Даниляк, Мария Можейко, а также врач-хирург Николай Власенко. Также награды удостоена заведующая лабораторией областного управления Роспотребнадзора Любовь Макушина.

Кроме того, благодарности президента получили медсестры Наталья Галечина и Ирина Смирнова, старшая акушерка Татьяна Курапова, старшая медицинская сестра Надежда Лазебных, врачи Кирилл Манойлов и Валентина Соломонова и заведующие отделениями Светлана Осипова и Наталия Смирнова.

ИСТОЧНИК KP.RU