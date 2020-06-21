2020-06-21T14:14:48+03:00
Общество

Владимир Путин наградил ярославских медиков орденом Пирогова

Государственную награду получили пять врачей
Светлана Крутикова
Поделиться:
Врачей наградили за большой вклад в борьбу с коронавирусомВрачей наградили за большой вклад в борьбу с коронавирусомФото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

Сегодня, 21 июня, в День медицинского работника президент России Владимир Путин подписал указы о награждении врачей за большой вклад в борьбу с коронавирусом. Указы опубликованы на сайте Кремля. Среди медработников, получивших государственные награды, пять ярославских врачей.

Учрежденный на днях орден Пирогова получили три заведующих отделениями Ярославского госпиталя ветеранов войн - Андрей Брезгин, Владимир Даниляк, Мария Можейко, а также врач-хирург Николай Власенко. Также награды удостоена заведующая лабораторией областного управления Роспотребнадзора Любовь Макушина.

Кроме того, благодарности президента получили медсестры Наталья Галечина и Ирина Смирнова, старшая акушерка Татьяна Курапова, старшая медицинская сестра Надежда Лазебных, врачи Кирилл Манойлов и Валентина Соломонова и заведующие отделениями Светлана Осипова и Наталия Смирнова.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Владимир Путин наградил ярославских медиков орденом Пирогова
В Ярославской области 15-летний подросток обокрал пенсионерку
Филиал ООО «Капитал МС» в Ярославской области поздравляет с Днем медицинского работника
Даже батон защищен: жительница Ростова нашла в хлебе медицинскую маску
В Ярославской области коронавирус выявили еще у 48 человек
«Ждем жилья по 9 лет»: молодые семьи Ярославля записали видеообращение к президенту
В Ярославской области иномарка не уступила дорогу бензовозу: один человек погиб
В последний раз видели в Рыбинске: в Ярославской области пропал человек
Ярославцы вышли на улицы в белых тапочках и халатах
Из Ярославля возобновились полеты в Крым
В Ярославской области от коронавируса умер 32-летний мужчина
В Рыбинске два отделения дома для престарелых перевели в режим обсервации
Пляж и спортивные площадки: каким будет IT-парк в Ярославле