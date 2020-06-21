Филиал ООО «Капитал МС» в Ярославской области поздравляет с Днем медицинского работника

21 Июнь 2020 2020-06-21T12:14:56+03:00

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В воскресенье 21 июня российское здравоохранение отмечает свой профессиональный праздник - День медика. В этот день мы чествуем и поздравляем тех, кто связал свою жизнь с очень трудной, но благородной профессией. У каждого из нас найдется много причин сказать теплые слова благодарности врачам, медицинским сестрам и младшему медицинскому персоналу за их внимание, милосердие и профессионализм. Ваша готовность прийти на помощь и самоотверженный труд помогли многим людям вернуться к жизни и активной работе. Поэтому День медицинского работника — это праздник не только самих врачей, но и пациентов.

Весь наш коллектив искренне желает всем, кто связал свою судьбу с медициной, оптимизма, неиссякаемого вдохновения, успехов и, конечно, здоровья!

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