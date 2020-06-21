Даже батон защищен: жительница Ростова нашла в хлебе медицинскую маску

21 Июнь 2020 2020-06-21T12:12:21+03:00

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Неожиданный и совсем не приятный «подарок» получила жительница Ростова. В купленном хлебе женщина обнаружила остатки медицинской маски. О находке покупательница рассказала в социальных сетях.

- Вот и поддержи местного предпринимателя. Купишь батончик свежего мягкого хлебушка, принесешь домой, отрежешь вкусную горбушечку… а там... остатки от маски!!! Уважаемые работники хлебозавода «Атрус», не могли бы вы в свою продукцию кроме ингредиентов для хлеба ничего лишнего не класть, а то как-то убивает желание пользоваться вашей продукцией! - написала женщина.

Мнения жителей Ростова относительно производителя разделились. Многие посчитали, что батон не похож на продукцию указанной фирмы. Некоторые согласились с автором поста и рассказали, что тоже находили в хлебе разные «сюрпризы». И, конечно, по сложившейся традиции последних месяцев стороной не обошли и тему коронавируса.

- Вы просили бесплатных масок, - пошутил один из комментаторов.

ИСТОЧНИК KP.RU