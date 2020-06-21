2020-06-21T12:12:21+03:00
Общество

Даже батон защищен: жительница Ростова нашла в хлебе медицинскую маску

Фотографии «подарка» появились в социальных сетях
Светлана Крутикова
Поделиться:
Жительница Ростова обнаружила в батоне остатки медицинской маски. ФОТО: группа "Подслушано Ростов Великий [ПРВ]" ВКонтактеЖительница Ростова обнаружила в батоне остатки медицинской маски. ФОТО: группа "Подслушано Ростов Великий [ПРВ]" ВКонтакте
Изменить размер текста:

Неожиданный и совсем не приятный «подарок» получила жительница Ростова. В купленном хлебе женщина обнаружила остатки медицинской маски. О находке покупательница рассказала в социальных сетях.

- Вот и поддержи местного предпринимателя. Купишь батончик свежего мягкого хлебушка, принесешь домой, отрежешь вкусную горбушечку… а там... остатки от маски!!! Уважаемые работники хлебозавода «Атрус», не могли бы вы в свою продукцию кроме ингредиентов для хлеба ничего лишнего не класть, а то как-то убивает желание пользоваться вашей продукцией! - написала женщина.

Мнения жителей Ростова относительно производителя разделились. Многие посчитали, что батон не похож на продукцию указанной фирмы. Некоторые согласились с автором поста и рассказали, что тоже находили в хлебе разные «сюрпризы». И, конечно, по сложившейся традиции последних месяцев стороной не обошли и тему коронавируса.

- Вы просили бесплатных масок, - пошутил один из комментаторов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Владимир Путин наградил ярославских медиков орденом Пирогова
В Ярославской области 15-летний подросток обокрал пенсионерку
Филиал ООО «Капитал МС» в Ярославской области поздравляет с Днем медицинского работника
Даже батон защищен: жительница Ростова нашла в хлебе медицинскую маску
В Ярославской области коронавирус выявили еще у 48 человек
«Ждем жилья по 9 лет»: молодые семьи Ярославля записали видеообращение к президенту
В Ярославской области иномарка не уступила дорогу бензовозу: один человек погиб
В последний раз видели в Рыбинске: в Ярославской области пропал человек
Ярославцы вышли на улицы в белых тапочках и халатах
Из Ярославля возобновились полеты в Крым
В Ярославской области от коронавируса умер 32-летний мужчина
В Рыбинске два отделения дома для престарелых перевели в режим обсервации
Пляж и спортивные площадки: каким будет IT-парк в Ярославле