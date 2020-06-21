2020-06-21T11:17:25+03:00
Коронавирус Covid-19

В Ярославской области коронавирус выявили еще у 48 человек

Выздоровели 54 жителя региона
Светлана Крутикова
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На лечении в больницах находятся 756 пациентов. ФОТО: группа "Коронавирус. Оперштаб Ярославской области" ВКонтактеНа лечении в больницах находятся 756 пациентов. ФОТО: группа "Коронавирус. Оперштаб Ярославской области" ВКонтакте
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В Ярославской области зафиксировали еще 48 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии составляет 4390 человек. За сутки выписали 54 ярославцев, всего выздоровевших - 2453.

На лечении в больницах находятся 756 пациентов: 241 с подтвержденным коронавирусом, 515 с типичной клиникой COVID-19. На обязательной изоляции остаются 197 человек, на карантине - 2092.

Статистика распространения COVID-19 по региону на 21 июня:

Ярославль - 2302;

Рыбинск - 603;

Ростовский МР - 245;

Переславский городской округ - 213;

Гаврилов-Ямский МР - 216;

Ярославский МР - 198;

Рыбинский МР - 134;

Тутаевский МР - 112;

Борисоглебский МР - 75;

Угличский МР - 65;

Некрасовский МР - 70;

Большесельский МР - 53;

Некоузский МР - 38;

Даниловский МР - 20;

Пошехонский МР - 20;

Брейтовский МР - 10;

Первомайский МР - 7;

Мышкинский МР - 7;

Любимский МР - 2.

ИСТОЧНИК KP.RU

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