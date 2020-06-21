В Ярославской области коронавирус выявили еще у 48 человек
В Ярославской области зафиксировали еще 48 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии составляет 4390 человек. За сутки выписали 54 ярославцев, всего выздоровевших - 2453.
На лечении в больницах находятся 756 пациентов: 241 с подтвержденным коронавирусом, 515 с типичной клиникой COVID-19. На обязательной изоляции остаются 197 человек, на карантине - 2092.
Статистика распространения COVID-19 по региону на 21 июня:
Ярославль - 2302;
Рыбинск - 603;
Ростовский МР - 245;
Переславский городской округ - 213;
Гаврилов-Ямский МР - 216;
Ярославский МР - 198;
Рыбинский МР - 134;
Тутаевский МР - 112;
Борисоглебский МР - 75;
Угличский МР - 65;
Некрасовский МР - 70;
Большесельский МР - 53;
Некоузский МР - 38;
Даниловский МР - 20;
Пошехонский МР - 20;
Брейтовский МР - 10;
Первомайский МР - 7;
Мышкинский МР - 7;
Любимский МР - 2.
ИСТОЧНИК KP.RU