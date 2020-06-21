«Ждем жилья по 9 лет»: молодые семьи Ярославля записали видеообращение к президенту

21 Июнь 2020 2020-06-21T10:37:01+03:00

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Молодые семьи Ярославля, участники программы «Обеспечение жильем молодых семей», записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину. Ярославцы пожаловались главе государства на то, что из-за недостаточного финансирования программы люди годами ждут положенных сертификатов, а многие и вовсе вылетают из очереди, достигнув 36 лет.

- Уважаемый Владимир Владимирович, мы, молодые семьи города Ярославля, участники программы «Обеспечение жильем молодых семей», просим обратить внимание на возникшую проблему и принять действенные меры для ее решения. В ближайшее время может произойти лавинообразное исключение участников из программы, а это порядка 300 семей. В итоге люди останутся без государственной поддержки, - рассказывают о сложившейся ситуации жители Ярославля.

По словам авторов обращения, по данным на декабрь 2019 года в городе 1039 семей стоят в очереди на улучшение жилищных условий. Многие ждут сертификатов с 2011 года.

- В год выдают около 50 сертификатов, которые уходят на многодетные семьи, так как они пользуются приоритетом. В итоге очередь за последние годы увеличилась и двигается вперед из-за выбывших семей. Те участники, которые достигли 36-летнего возраста, исключаются из программы, несмотря на то что люди отстояли в очереди от 6 до 10 лет, - говорят ярославцы в видеопослании.

Участники социальной программы уже обращались за помощью к депутатам всех уровней и к губернатору региона.

- К сожалению, ситуация не меняется. Единственное, чего мы смогли добиться, - это выделение 30%-ной квоты на семьи, не имеющие статуса многодетных, но квота начинает действовать с 2021 года. Но при нынешнем финансировании программы никак не изменит ситуацию, сложившуюся в Ярославле. Просим вас посодействовать в решении вопросов, а именно: увеличить финансирование программы, рассмотреть возможность применения пониженной процентной ставки или субсидирования по ипотечным кредитам для молодых семей - участников программы, для тех, кто оформил или только собирается оформить ипотеку, а также рассмотреть вопрос об отмене возрастного порога участников-очередников и их исключения, - завершают свое обращение к президенту жители Ярославля.

ИСТОЧНИК KP.RU