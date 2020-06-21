2020-06-21T09:02:30+03:00
Происшествия

В Ярославской области иномарка не уступила дорогу бензовозу: один человек погиб

Еще трое получили травмы
Светлана Крутикова
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ДТП произошло в Ростовском районе. ФОТО: пресс-служба УМВД России по Ярославской областиДТП произошло в Ростовском районе. ФОТО: пресс-служба УМВД России по Ярославской области
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Вчера, 20 июня, около трех часов дня в Ростовском районе на трассе Москва - Холмогоры произошло ДТП. По предварительной информации, автомобиль «Мицубиси Паджеро» не уступил дорогу бензовозу «МАЗ», который двигался в сторону Ярославля. От столкновения 43-летняя жительница Московской области, находившаяся за рулем иномарки, скончалась на месте. Три пассажира легковушки получили травмы.

- 42-летнюю женщину и девочку 11 лет доставили в больницу. Третий пассажир, 22-летняя девушка, нуждается в амбулаторном лечении. Водитель бензовоза не пострадал, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

В настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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