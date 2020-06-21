В Ярославской области иномарка не уступила дорогу бензовозу: один человек погиб

21 Июнь 2020 2020-06-21T09:02:30+03:00

Изменить размер текста: A A

Вчера, 20 июня, около трех часов дня в Ростовском районе на трассе Москва - Холмогоры произошло ДТП. По предварительной информации, автомобиль «Мицубиси Паджеро» не уступил дорогу бензовозу «МАЗ», который двигался в сторону Ярославля. От столкновения 43-летняя жительница Московской области, находившаяся за рулем иномарки, скончалась на месте. Три пассажира легковушки получили травмы.

- 42-летнюю женщину и девочку 11 лет доставили в больницу. Третий пассажир, 22-летняя девушка, нуждается в амбулаторном лечении. Водитель бензовоза не пострадал, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

В настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU