2020-06-20T13:40:35+03:00
Общество

Ярославцы вышли на улицы в белых тапочках и халатах

Необычная компания привлекла внимание жителей города
Светлана Крутикова
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Друзья добавили в мальчишник элементы банного стиляДрузья добавили в мальчишник элементы банного стиляФото: Дмитрий Козлов
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Сегодня, 20 июня, внимание жителей Ярославля привлекла необычная мужская компания. Четверо друзей вышли на улицы города в белых халатах и тапочках. Что это: новая акция протеста или оригинальный вариант отдыха по-ярославски?

Оказалось, что житель Ярославля мечтал устроить мальчишник в сауне. Но пандемия коронавируса внесла коррективы в планы жениха. В городские сауны пока не попасть. Друзья, как истинные мужчины, унывать не стали и все-таки организовали мальчишник, добавив в него элементы банного стиля.

- Несмотря на то, что в сауну нам попасть не удалось, мы решили одеться в белые халаты и тапочки, выйти на улицу и повеселить себя и окружающих, - рассказал жених.

Необычные мальчишники, свадьбы в перчатках и масках - этот год ярославцы точно запомнят надолго.

ИСТОЧНИК KP.RU

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