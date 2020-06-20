Из Ярославля возобновились полеты в Крым

20 Июнь 2020 2020-06-20T12:28:44+03:00

Сегодня ночью из Туношны улетел первый рейс в Симферополь. ФОТО: страница Дмитрия Миронова ВКонтакте

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Сегодня, 20 июня, ночью из Туношны улетел первый рейс в Симферополь. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

29 июня должен отправиться первый самолет в Сочи. Регулярные рейсы будут выполняться по понедельникам и пятницам до конца октября. Также со 2 августа из Туношны можно будет улететь по всей маршрутной сети «Аэрофлота» трансферными рейсами. Кроме того, этим летом ярославцы смогут самолетом добраться до Казани, Краснодара и Санкт-Петербурга.

- Сейчас идет период отпусков. В условиях закрытых границ очень важно предоставить нашим жителям возможность отдыхать и внутри страны. Рейсы востребованы. Значит у нашего аэропорта этим летом будет хорошая загрузка, - отметил Дмитрий Миронов.

ИСТОЧНИК KP.RU