2020-06-20T12:28:44+03:00
Общество

Из Ярославля возобновились полеты в Крым

В ближайшие дни откроются авиарейсы в Сочи
Светлана Крутикова
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Сегодня ночью из Туношны улетел первый рейс в Симферополь. ФОТО: страница Дмитрия Миронова ВКонтактеСегодня ночью из Туношны улетел первый рейс в Симферополь. ФОТО: страница Дмитрия Миронова ВКонтакте
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Сегодня, 20 июня, ночью из Туношны улетел первый рейс в Симферополь. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

29 июня должен отправиться первый самолет в Сочи. Регулярные рейсы будут выполняться по понедельникам и пятницам до конца октября. Также со 2 августа из Туношны можно будет улететь по всей маршрутной сети «Аэрофлота» трансферными рейсами. Кроме того, этим летом ярославцы смогут самолетом добраться до Казани, Краснодара и Санкт-Петербурга.

- Сейчас идет период отпусков. В условиях закрытых границ очень важно предоставить нашим жителям возможность отдыхать и внутри страны. Рейсы востребованы. Значит у нашего аэропорта этим летом будет хорошая загрузка, - отметил Дмитрий Миронов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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