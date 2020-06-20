2020-06-20T15:00:17+03:00
Общество

В последний раз видели в Рыбинске: в Ярославской области пропал человек

Мужчина нуждается в медицинской помощи
Светлана Крутикова
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В Ярославской области ищут 42-летнего Алексея Волкова. ФОТО: группа "ЯРОО поиск детей и взрослых "ЯрСпас" ВКонтактеВ Ярославской области ищут 42-летнего Алексея Волкова. ФОТО: группа "ЯРОО поиск детей и взрослых "ЯрСпас" ВКонтакте
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В Ярославской области ищут 42-летнего Алексея Валентиновича Волкова. В последний раз мужчину видели 4 июня около 12 часов дня в Рыбинске. С тех пор о его местонахождении ничего не известно.

На вид пропавшему 45 лет, его рост 186 сантиметров, он худощавого телосложения, русые волосы до плеч, завязанные в хвост, серые глаза. Предположительно был одет в белую кофту и белые джинсы, на ногах - белые ботинки в клетку. Особые приметы: небольшая борода с проседью, сутулится, трясутся руки, речь неспокойная, голос басистый. Мужчина нуждается в медицинской помощи.

Если вы видели Алексея Волкова или знаете что-то о его местоположении, сообщите в полицию по телефонам «02», с сотового «102», «112» или по номеру горячей линии ЯрСпаса – 8 (910) 964-08-38.

ИСТОЧНИК KP.RU

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