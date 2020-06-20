В Ярославской области от коронавируса умер 32-летний мужчина
В Ярославской области еще один человек стал жертвой коронавируса. Умер 32-летний мужчина. Это 17-й летальный случай от COVID-19 в регионе.
Еще у 47 ярославцев подтвердился коронавирус, общее число заболевших с начала пандемии - 4342. За сутки выписали 201 человека, всего выздоровевших - 2399.
На лечении в больницах находятся 739 пациентов: 244 с подтвержденным COVID-19, 495 с типичной клиникой инфекции. За сутки провели еще 2250 исследований на коронавирус. На обязательной изоляции после возвращения из-за границы остаются 193 ярославца, на карантине после контакта с заболевшими - 2132.
Статистика распространения коронавируса в регионе:
Ярославль - 2275;
Рыбинск - 598;
Ростовский МР - 239;
Переславский городской округ - 213;
Гаврилов-Ямский МР - 213;
Ярославский МР - 198;
Рыбинский МР - 132;
Тутаевский МР - 112;
Борисоглебский МР - 75;
Некрасовский МР - 70;
Угличский МР - 64;
Большесельский МР - 53;
Некоузский МР - 37;
Даниловский МР - 20;
Пошехонский МР - 17;
Брейтовский МР - 10;
Первомайский МР - 7;
Мышкинский МР - 7;
Любимский МР - 2.
ИСТОЧНИК KP.RU