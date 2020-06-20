В Ярославской области от коронавируса умер 32-летний мужчина

20 Июнь 2020 2020-06-20T12:25:13+03:00

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В Ярославской области еще один человек стал жертвой коронавируса. Умер 32-летний мужчина. Это 17-й летальный случай от COVID-19 в регионе.

Еще у 47 ярославцев подтвердился коронавирус, общее число заболевших с начала пандемии - 4342. За сутки выписали 201 человека, всего выздоровевших - 2399.

На лечении в больницах находятся 739 пациентов: 244 с подтвержденным COVID-19, 495 с типичной клиникой инфекции. За сутки провели еще 2250 исследований на коронавирус. На обязательной изоляции после возвращения из-за границы остаются 193 ярославца, на карантине после контакта с заболевшими - 2132.

Статистика распространения коронавируса в регионе:

Ярославль - 2275;

Рыбинск - 598;

Ростовский МР - 239;

Переславский городской округ - 213;

Гаврилов-Ямский МР - 213;

Ярославский МР - 198;

Рыбинский МР - 132;

Тутаевский МР - 112;

Борисоглебский МР - 75;

Некрасовский МР - 70;

Угличский МР - 64;

Большесельский МР - 53;

Некоузский МР - 37;

Даниловский МР - 20;

Пошехонский МР - 17;

Брейтовский МР - 10;

Первомайский МР - 7;

Мышкинский МР - 7;

Любимский МР - 2.

ИСТОЧНИК KP.RU