В Рыбинске два отделения дома для престарелых перевели в режим обсервации

20 Июнь 2020 2020-06-20T10:48:03+03:00

В настоящее время на исследовании находится тест еще одного человека Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

У одного из проживающих выявили COVID-19

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В Рыбинске два отделения милосердия в доме-интернате для престарелых и инвалидов перевели в режим обсервации.

- У одного из клиентов анализ на коронавирусную инфекцию дал положительный результат. В настоящее время на исследовании находится тест еще одного человека, который контактировал с заразившимся, - сообщили в оперативном штабе правительства Ярославской области по ситуации с коронавирусом.

Напомним, что с 27 апреля государственные дома-интернаты для пожилых и инвалидов, а также детей-инвалидов временно перешли на закрытый режим работы. Состояние здоровья проживающих в интернатах и персонала мониторят ежедневно.

ИСТОЧНИК KP.RU