В Рыбинске два отделения дома для престарелых перевели в режим обсервации
В Рыбинске два отделения милосердия в доме-интернате для престарелых и инвалидов перевели в режим обсервации.
- У одного из клиентов анализ на коронавирусную инфекцию дал положительный результат. В настоящее время на исследовании находится тест еще одного человека, который контактировал с заразившимся, - сообщили в оперативном штабе правительства Ярославской области по ситуации с коронавирусом.
Напомним, что с 27 апреля государственные дома-интернаты для пожилых и инвалидов, а также детей-инвалидов временно перешли на закрытый режим работы. Состояние здоровья проживающих в интернатах и персонала мониторят ежедневно.
ИСТОЧНИК KP.RU