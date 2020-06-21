2020-06-21T13:04:37+03:00
Происшествия

В Ярославской области 15-летний подросток обокрал пенсионерку

Возбуждено уголовное дело
Светлана Крутикова
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Подросток забрался в дом 80-летней пенсионерки. ФОТО: пресс-служба СКР по Ярославской областиПодросток забрался в дом 80-летней пенсионерки. ФОТО: пресс-служба СКР по Ярославской области
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15-летний житель поселка Карабиха Ярославского района подозревается в краже.

Следствие установило, что в апреле этого года подросток, находясь в селе Устье Ярославского района, забрался в дом 80-летней пенсионерки, пока она отсутствовала, и похитил ценные вещи.

- В отношении подростка возбудили уголовное дело. В настоящее время проводятся следственные действия, собираются доказательства, - сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по Ярославской области.

Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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