В Ярославской области 15-летний подросток обокрал пенсионерку
Возбуждено уголовное дело
Подросток забрался в дом 80-летней пенсионерки. ФОТО: пресс-служба СКР по Ярославской области
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15-летний житель поселка Карабиха Ярославского района подозревается в краже.
Следствие установило, что в апреле этого года подросток, находясь в селе Устье Ярославского района, забрался в дом 80-летней пенсионерки, пока она отсутствовала, и похитил ценные вещи.
- В отношении подростка возбудили уголовное дело. В настоящее время проводятся следственные действия, собираются доказательства, - сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по Ярославской области.
Расследование продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU