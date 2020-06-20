Добрынинский мост в Ярославле будет закрыт еще 14 дней

20 Июнь 2020 2020-06-20T09:01:18+03:00

Еще две недели движение по Добрынинскому мосту в Ярославле будет закрыто Фото: Мэрия Ярославля

Дефекты, которые выявили в конце мая, пока не устранили

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Еще две недели движение по Добрынинскому мосту в Ярославле будет закрыто. Об этом сообщил директор департамента городского хозяйства Ярослав Овчаров.

Напомним, в конце мая в ходе проверки в пролетном строении выявили дефекты. Проектная организация предложила Научно-исследовательскому институту мостов и гидротехнических сооружений варианты решения данной проблемы. Теперь комиссия должна проверить расчетные схемы и выдать заключение относительно работ, которые необходимо выполнить для устранения недочетов.

В связи с тем, что Добрынинский мост остается закрытым, сохраняются изменения в движении общественного транспорта:

- автобус № 8 разделен на два: 8К от ТРК «Ярославский Вернисаж» до улицы К. Либкнехта и 8Б от 15-го микрорайона до Ярославского моторного завода;

- автобус № 78 и маршрутки № 38 и 71 будут ходить с объездом через улицу Чкалова и проспект Октября без заезда на улицу Добрынина и Промышленное шоссе;

- маршрутка № 61 будет следовать по проспекту Октября, Ленинградскому проспекту без заезда на Промышленное шоссе, улицу Добрынина и улицу Чкалова.

ИСТОЧНИК KP.RU