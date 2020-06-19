2020-06-19T19:24:00+03:00
Общество

Представитель ярославской ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Игорь Ершов: «Панацеи от фейков нет»

Доклад, подготовленный этой организацией, раскрывает технологии и механизмы недобросовестного манипулирования общественным мнением, используемые в целях дискредитации предстоящего голосования
Мария СОКОЛОВА
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Работу на тему «Картина фейком. Информационные манипуляции в период подготовки к общероссийскому голосованию по внесению поправок в Конституцию Российской Федерации» ассоциация опубликовала на днях.

Среди десятков тысяч статей и миллионов постов и комментариев в социальных сетях немало спекулятивных и фейковых.

– Это делается для того, чтобы люди усомнились в легитимности голосования, его открытости и прозрачности, – уверен представитель ассоциации «Независимый общественный мониторинг» в Ярославской области Игорь Ершов.

Для ассоциации «Независимый общественный мониторинг» голосование по поправкам в Конституцию – далеко не первый опыт работы с манипулированием общественным мнением. В том, что спекуляции будут, эксперты не сомневались, ведь на кону главное общественно-политическое событие 2020 года.

– Как таковой панацеи от фейков нет, – считает Игорь Леонидович. – Граждане должны быть сознательными, не доверять одному случайному источнику и постараться верифицировать данные. Только это будет залогом объективной картины происходящего.

Ключевой момент здесь – разъяснительная работа, полагает эксперт.

– В массе своей граждане могут не знать юридических тонкостей, именно поэтому сейчас мы нередко наблюдаем искажение смысла тех или иных поправок, игнорирование многообразия поправок, когда кто-то акцентирует внимание только на одном аспекте, нивелируя остальные, – замечает Игорь Ершов.

Предупреждают авторы доклада и о возможных попытках дискредитации процедуры и итогов голосования.

В числе наиболее частых манипулятивных средств и приемов – распространение заведомо ложной информации, подтасовка фактов и событий, использование двойных стандартов, тиражирование ложных оценок, несоответствие заголовку содержанию, использование недостоверных и старых фото- и видеоматериалов, ангажированные соцопросы, а также создание типовых фейков о нарушениях без доказательств или с отсылкой к недостоверным данным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Представитель ярославской ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Игорь Ершов: «Панацеи от фейков нет»
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