В Ярославской области открываются фитнес-центры и летние веранды кафе

19 Июнь 2020 2020-06-19T17:16:44+03:00

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Ярославская область начнет второй этап снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, с 20 июня. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил губернатор региона Дмитрий Миронов.

Это означает, что уже завтра откроются непродовольственные магазины с отдельным входом и площадью не больше 800 квадратных метров, а также летние веранды кафе и ресторанов.

Начнут работать для посетителей и фитнес-центры, правда, по предварительной записи. Возобновятся занятия и в спортивных школах. Однако родителям присутствовать на тренировках не разрешат. При этом максимальная загрузка помещения и в фитнес-центре, и в спортшколе может составлять 25 процентов от пропускной способности.

Кроме того, в регионе откроются для посетителей музеи, музеи-заповедники и зоопарки, а также библиотеки в режиме приема и выдачи книг. Возобновить свою деятельность смогут и санатории, имеющие медицинскую лицензию.

По-прежнему сохраняется запрет на проведение массовых мероприятий. Детские сады пока останутся в режиме дежурных групп.

ИСТОЧНИК KP.RU