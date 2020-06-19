2020-06-19T17:16:44+03:00
Общество

В Ярославской области открываются фитнес-центры и летние веранды кафе

Регион переходит ко второму этапу снятия ограничений
Светлана Крутикова
Поделиться:
Детские сады пока останутся в режиме дежурных групп. ФОТО: страница Дмитрия Миронова ВКонтактеДетские сады пока останутся в режиме дежурных групп. ФОТО: страница Дмитрия Миронова ВКонтакте
Изменить размер текста:

Ярославская область начнет второй этап снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, с 20 июня. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил губернатор региона Дмитрий Миронов.

Это означает, что уже завтра откроются непродовольственные магазины с отдельным входом и площадью не больше 800 квадратных метров, а также летние веранды кафе и ресторанов.

Начнут работать для посетителей и фитнес-центры, правда, по предварительной записи. Возобновятся занятия и в спортивных школах. Однако родителям присутствовать на тренировках не разрешат. При этом максимальная загрузка помещения и в фитнес-центре, и в спортшколе может составлять 25 процентов от пропускной способности.

Кроме того, в регионе откроются для посетителей музеи, музеи-заповедники и зоопарки, а также библиотеки в режиме приема и выдачи книг. Возобновить свою деятельность смогут и санатории, имеющие медицинскую лицензию.

По-прежнему сохраняется запрет на проведение массовых мероприятий. Детские сады пока останутся в режиме дежурных групп.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Южный водоканал» оштрафовали из-за отвратительного качества воды
В Ярославской области открываются фитнес-центры и летние веранды кафе
Ярославское МЧС: в регионе ожидаются дождь, гроза и сильный ветер
«ВАЗ» влетел в «Газель»: в ДТП в Ярославской области погибли два человека
В Ярославле вновь затопило почтовое отделение
Записаться на прием будет проще: ярославские больницы получат две тысячи компьютеров
В Переславле построят бассейн
В Ярославской области активизировались «черные» кредиторы
Пять машин, двое пострадавших: ярославца будут судить за ДТП
Ярославец утопил «Мерседес» S-класса
Количество заболевших COVID-19 в Ярославской области увеличилось на 39 человек
В мэрии Ярославля объяснили, почему асфальт на улице Туманова укладывали в ливень
Иностранец приехал в Ярославль в гости и оказался под следствием
Сергей Березкин выдвинут сенатором от правительства Ярославской области
В Ярославской области ищут мужчину со шрамом на переносице
7 лет колонии строго режима: в Рыбинске пьяная ссора закончилась убийством
Предупреждение от МЧС: в Ярославской области вновь ожидается ливень и град