2020-06-19T16:43:29+03:00
Общество

Ярославское МЧС: в регионе ожидаются дождь, гроза и сильный ветер

Погода может ухудшиться в ближайшие часы
Светлана Крутикова
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Порывы ветра при грозе могут достигать 15 метров в секундуПорывы ветра при грозе могут достигать 15 метров в секундуФото: ГУ МЧС по Ярославской области
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Сегодня, 19 июня, в Ярославской области может ухудшиться погода. По данным Ярославского ЦГМС, с 18 часов в регионе ожидается кратковременный дождь и гроза. Порывы ветра при грозе могут достигать 15 метров в секунду. Такая погода сохранится в течение суток.

- При ухудшении погодных вероятно возникновение чрезвычайных ситуаций, обрывы ЛЭП и линий связи, обрушение слабоукрепленных широкоформатных, ветхих крыш и конструкций, а также нарушения в системе ЖКХ, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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