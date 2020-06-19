2020-06-19T17:47:40+03:00
Общество

«Южный водоканал» оштрафовали из-за отвратительного качества воды

Компании придется заплатить 25 тысяч рублей
Полина Вачнадзе
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Основная причина ежегодных мытарств ростовцев – изношенность системы водозабораОсновная причина ежегодных мытарств ростовцев – изношенность системы водозабораФото: Полина Вачнадзе
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Администрация Ростовского района на своем официальном сайте опубликовала результаты проверки «Южного водоканала». В конце мая в Ростове Великом резко ухудшилось качество питьевой воды: ростовцы жаловались на «рыбный» запах, причиной которого, по сообщению «Южного водоканала» стало ежегодное цветение водорослей. Помимо этого, лабораторные исследования показали отклонения от нормы по железу, окисляемости, цветности и ряду других параметров.

В Ростовском районе из-за проблем с водой был введен режим чрезвычайной ситуации, население города, а также Ишни, Белогостиц и Семибратова обеспечивалось питьевой водой. Местные власти на 164 тысячи рублей закупили бутилированную воду, чтобы обеспечить ей ростовцев, находящихся на социальном обслуживании.

По итогам проверки, прокуратура района в работе водоканала ряд административных правонарушений. В итоге предприятие было оштрафовано.

Основная причина ежегодных мытарств ростовцев – изношенность системы водозабора, которая не реконструировалась уже 40 лет и уже не в состоянии проводить очистку в соответствии с требованиями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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