«ВАЗ» влетел в «Газель»: в ДТП в Ярославской области погибли два человека
Авария произошла на трассе М-8
«ВАЗ-21099» въехал в стоящую на светофоре «Газель». ФОТО: пресс-служба УМВД России по Ярославской области
Изменить размер текста:
Сегодня, 19 июня, около девяти часов утра на 220 километре трассы Москва - Холмогоры в Ростовском районе произошло страшное ДТП. По предварительной информации, автомобиль «ВАЗ-21099» въехал в стоящую на светофоре «Газель».
- От полученных травм 50-летний пассажир машины «ВАЗ» скончался на месте. Водителя той же машины доставили больницу, но спасти его не удалось, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.
В настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU