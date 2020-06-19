2020-06-19T16:24:57+03:00
Происшествия

«ВАЗ» влетел в «Газель»: в ДТП в Ярославской области погибли два человека

Авария произошла на трассе М-8
Светлана Крутикова
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«ВАЗ-21099» въехал в стоящую на светофоре «Газель». ФОТО: пресс-служба УМВД России по Ярославской области«ВАЗ-21099» въехал в стоящую на светофоре «Газель». ФОТО: пресс-служба УМВД России по Ярославской области
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Сегодня, 19 июня, около девяти часов утра на 220 километре трассы Москва - Холмогоры в Ростовском районе произошло страшное ДТП. По предварительной информации, автомобиль «ВАЗ-21099» въехал в стоящую на светофоре «Газель».

- От полученных травм 50-летний пассажир машины «ВАЗ» скончался на месте. Водителя той же машины доставили больницу, но спасти его не удалось, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

В настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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