В Ярославской области активизировались «черные» кредиторы

19 Июнь 2020 2020-06-19T12:43:20+03:00

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Пандемия по коронавирусу сказалась на доходах многих ярославцев, из-за этого получить кредит в банке стало гораздо сложнее. Тут-то и подняли свои головы «черные» кредиторы, которые предлагают гражданам деньги под проценты, не требуя при этом справок и поручительств.

Ярославское отделение Банка России предупреждает: не связывайтесь с такими «финансистами», расплатиться с ними будет очень сложно.

- Они действуют, не считаясь ни с какими законодательными ограничениями. Процент по кредитам и займам в легальных организациях регулируется законодательно, так же, как и права должника и кредитора в случае просрочки, - пояснил заместитель управляющего ярославским отделением Банка России Евгений Ефремов.

Мошенники завышают процент по займу, не исполняют своих обязательств, могут совершить подлог документов и лишить должника имущества, а в случае просрочки не гнушаются агрессивными методами взыскания денег.

Чтобы ввести потенциального заемщика в заблуждение, такие ООО, ИП и даже физлица могут находиться в одном здании банком или микрофинансовой организации, ломбардом. Но они заключают договоры от ИП, что делать запрещено.

- Прежде чем оформлять бумаги, проверьте, имеет ли организация право на предоставление финансовой услуги, - советует Евгений Ефремов. – Это легко сделать на сайте Банка России.

ИСТОЧНИК KP.RU