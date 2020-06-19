2020-06-19T15:33:30+03:00
Общество

В Ярославле вновь затопило почтовое отделение

И это происходит при каждом сильном дожде
Полина Вачнадзе
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Потоп происходит при каждом сильном дожде. ФОТО: группа "Подслушано Почта России" ВКонтактеПотоп происходит при каждом сильном дожде. ФОТО: группа "Подслушано Почта России" ВКонтакте
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В Ярославле сильный дождь затопил не только проспекты и улицы, но и почтовое отделение №22 на 5-ой Портовой. Происходит это уже не в первый раз. После каждого сильного дождя войти в отделение проблематично, так как вода скапливается у входа. В помещении капало с потолка.

Свой комментарий по поводу затопления отделения дали в Ярославском Управлении Почты России:

- В срочном порядке, в связи с аварийно ситуацией, привлечена строительная бригада для поднятия входной группы выше уровня поверхности асфальта. Ранее УФПС обращалось в мэрию с сообщением о подтоплении отделения почты из-за аварийного состояния дороги, после чего были приняты меры для устранения уклона и просадки. Часть дороги отсыпали асфальтовой крошкой. Вчера мы написали повторный запрос в адрес департамента дорожного хозяйства. В настоящее время составлена дефектная ведомость. Подрядчик к работам приступит на следующей неделе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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