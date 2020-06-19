Ярославец утопил «Мерседес» S-класса

19 Июнь 2020 2020-06-19T11:42:23+03:00

Мужчина въехал в лужу, видимо, забыв, что он не УАЗике

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Глубокая лужа, которую попытался преодолеть ярославец на своем «Мерседесе», оказалась круче навороченной машины. При попытке пересечь водные просторы, которые образовались в Ярославле после ливня 17 мая, автомобиль заглох, салон заполнился водой.

- Мерс S погиб на месте. Гидроудар, восстановлению не подлежит, - пишет водитель, разместивший видео в социальной сети.

Однако, комментаторы сочувствием к мужчине не прониклись и многие задают резонный вопрос, зачем было на навороченной машине ехать по луже, не проще ли (и, как оказалось, дешевле) было бы объехать препятствие. Правда, другие обратили внимание, что в случившемся есть вина не только водителя: ничего бы не произошло, если бы ливневки справились со своей задачей.

Ярославец утопил "Мерседес".группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте

ИСТОЧНИК KP.RU