Количество заболевших COVID-19 в Ярославской области увеличилось на 39 человек
В Ярославской области от коронавируса вылечился еще 161 человек, за сутки этот диагноз поставили 39 ярославцам.
В больницах региона сейчас находятся 747 пациентов: 246 с подтвержденных коронавирусом 501 – с типичной клиникой болезни. На изоляции после возвращения из-за границы 189 человек, на карантине – 2155.
Всего с начала пандемии вылечилось от COVID-19 2198 ярославцев, болезнь подхватили 4295:
Ярославль – 2248;
Рыбинск – 593;
Ростовский МР – 233;
Переславский городской округ – 213;
Гаврилов-Ямский МР – 207;
Ярославский МР – 198;
Рыбинский МР – 132;
Тутаевский МР – 112;
Борисоглебский МР – 75;
Некрасовский МР – 70;
Угличский МР – 61;
Большесельский МР – 53;
Некоузский МР – 37;
Даниловский МР – 20;
Пошехонский МР – 17;
Брейтовский МР – 10;
Первомайский МР – 7;
Мышкинский МР – 7;
Любимский МР – 2.
ИСТОЧНИК KP.RU