19 Июнь 2020 2020-06-19T11:14:36+03:00

Количество заболевших COVID-19 в Ярославской области увеличилось на 39 человек Фото: Правительство Ярославской области

Изменить размер текста: A A

В Ярославской области от коронавируса вылечился еще 161 человек, за сутки этот диагноз поставили 39 ярославцам.

В больницах региона сейчас находятся 747 пациентов: 246 с подтвержденных коронавирусом 501 – с типичной клиникой болезни. На изоляции после возвращения из-за границы 189 человек, на карантине – 2155.

Всего с начала пандемии вылечилось от COVID-19 2198 ярославцев, болезнь подхватили 4295:

Ярославль – 2248;

Рыбинск – 593;

Ростовский МР – 233;

Переславский городской округ – 213;

Гаврилов-Ямский МР – 207;

Ярославский МР – 198;

Рыбинский МР – 132;

Тутаевский МР – 112;

Борисоглебский МР – 75;

Некрасовский МР – 70;

Угличский МР – 61;

Большесельский МР – 53;

Некоузский МР – 37;

Даниловский МР – 20;

Пошехонский МР – 17;

Брейтовский МР – 10;

Первомайский МР – 7;

Мышкинский МР – 7;

Любимский МР – 2.

ИСТОЧНИК KP.RU