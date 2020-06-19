2020-06-19T14:17:20+03:00
Общество

Записаться на прием будет проще: ярославские больницы получат две тысячи компьютеров

На закупку оборудования выделили больше 380 миллионов рублей
Светлана Крутикова
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Медучреждения смогут полностью перейти на электронный документооборотМедучреждения смогут полностью перейти на электронный документооборотФото: Правительство Ярославской области
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В 2020 году для больниц Ярославский области закупят около двух тысяч компьютеров и принтеров. На эти цели из федерального и областного бюджетов выделили больше 380 миллионов рублей.

- На всех компьютерах установят средства криптозащиты. Они позволят сохранить конфиденциальную информацию о пациентах. У всех врачей будут электронные цифровые подписи для утверждения юридически значимых медицинских документов. Это позволит быстрее подписывать бумаги и экономить время, - отметил губернатор региона Дмитрий Миронов.

Новое оборудование позволит медучреждениям полностью перейти на электронный документооборот. Благодаря этому получить справки, рецепты и записаться на прием к врачам будет проще. Кроме того, в этом году приобретут систему «Управление скорой и неотложной медицинской помощью». Она централизует вызовы скорой помощи и помогает бригадам быстрее приезжать и доставлять пациентов в больницы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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