В мэрии Ярославля объяснили, почему асфальт на улице Туманова укладывали в ливень
Вчера, 18 июня, эксперты выехали во двор на улице Туманова в Ярославле. Именно там было сделано видео, которое облетело все ярославские группы в соцсетях: рабочие, несмотря на проливной дождь, продолжали укладывать асфальт.
Однако эксперты, посмотрев видеозапись, пришли к выводу, что никаких нарушений технологий не было.
- Мы закончили укладку нижнего слоя асфальтобетонного покрытия, и укладчик уже стоял в стороне. Рабочие производили зачистку бункера от смеси и выкидывали остатки асфальта на щебеночное основание в виде дополнительной расклинцовки. В этот момент начался дождь, - пояснил главный инженер ООО «Яравтодор» Василий Смирнов.
Свидетелем той ситуации был специалист технического надзора, который постоянно, по сообщению пресс-службы мэрии, находился на объекте. Он подтвердил, что у подрядчика изначально было понимание, что работы по временной ликвидации лужестоя приняты не будут, соответственно, при благоприятных погодных условиях они должны быть переделаны. Вот оно, оказывается, как все было. А мы-то подумали…
ИСТОЧНИК KP.RU