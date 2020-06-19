В мэрии Ярославля объяснили, почему асфальт на улице Туманова укладывали в ливень

19 Июнь 2020 2020-06-19T10:46:06+03:00

Эксперты, посмотрев видеозапись, пришли к выводу, что никаких нарушений технологий не было Фото: Мэрия Ярославля

Как оказалось, все было совсем не так, как показалось ярославцам

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Вчера, 18 июня, эксперты выехали во двор на улице Туманова в Ярославле. Именно там было сделано видео, которое облетело все ярославские группы в соцсетях: рабочие, несмотря на проливной дождь, продолжали укладывать асфальт.

Однако эксперты, посмотрев видеозапись, пришли к выводу, что никаких нарушений технологий не было.

- Мы закончили укладку нижнего слоя асфальтобетонного покрытия, и укладчик уже стоял в стороне. Рабочие производили зачистку бункера от смеси и выкидывали остатки асфальта на щебеночное основание в виде дополнительной расклинцовки. В этот момент начался дождь, - пояснил главный инженер ООО «Яравтодор» Василий Смирнов.

Свидетелем той ситуации был специалист технического надзора, который постоянно, по сообщению пресс-службы мэрии, находился на объекте. Он подтвердил, что у подрядчика изначально было понимание, что работы по временной ликвидации лужестоя приняты не будут, соответственно, при благоприятных погодных условиях они должны быть переделаны. Вот оно, оказывается, как все было. А мы-то подумали…

ИСТОЧНИК KP.RU