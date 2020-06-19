Пять машин, двое пострадавших: ярославца будут судить за ДТП
27-летний житель Ярославля обвиняется в совершении ДТП с участием пяти машин и двумя пострадавшими.
Авария произошла 24 января 2019 года. Мужчина ехал на автомобиле «ВАЗ-21112» по Ленинградскому проспекту. Обвиняемый не справился с управлением в сложных погодных условиях и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся сначала с «Тойотой», а потом врезался в стоящий на обочине самосвал. Въехал в «Тойоту» и самосвал «Хово», который двигался вслед за ней. От удара обе машины выбросило на встречку, где они столкнулись с грузовым рефрижератором. В результате ДТП тяжкий вред здоровью был причинен 52-летней пассажирке «ВАЗ 21112» и 37-летней жительнице Рыбинска, которая находилась за рулем «Тойоты», рассказали в пресс-службе областного УМВД.
В настоящее время расследование завершено, дело передано в суд. Мужчине грозит до трех лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU