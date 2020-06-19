Сергей Березкин выдвинут сенатором от правительства Ярославской области

19 Июнь 2020 2020-06-19T09:46:15+03:00

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На своей странице в социальных сетях глава Дмитрий Миронов сообщил о выдвижении председателя региональной Общественной палаты Сергея Березкина на пост сенатора от правительства Ярославской области.

- Это человек безупречной репутации, с огромным опытом работы в органах исполнительной власти региона – в его послужном списке различные посты государственной службы, в том числе должность заместителя губернатора области. Последние годы он посвятил общественной деятельности, возглавлял Общественную палату региона. Уверен, что он сможет достойно представлять интересы области в высшем законодательном органе страны. Будем тесно сотрудничать по решению важнейших вопросов региона на федеральном уровне, так же как и с его предшественником, - написал губернатор.

Предшественник – Игорь Каграманян – перешел в Министерство здравоохранения. Но сворачивать начатые совместно с ним проекты не планируется. Ярославские дети с ограниченными возможностями здоровья по-прежнему будут ездить на реабилитацию в здравницы Крыма. Игорь Каграманян останется сопредседателем попечительского совета при областной детской больнице и продолжит помогать медицинским учреждениям региона.

ИСТОЧНИК KP.RU