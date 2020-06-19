Иностранец приехал в Ярославль в гости и оказался под следствием

19 Июнь 2020 2020-06-19T10:13:37+03:00

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34-летний гражданин одного из иностранных государств подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Следствие установило, что 17 июня этого года мужчина, приехавший в Ярославль к своим родственникам, начал приставать к работникам одной из шаурменных в Красноперекопском районе. Иностранец в тот момент был пьян. Один из покупателей сделал мужчине замечание. Тогда тот набросился на него и несколько раз ударил ножом, который у него был при себе. Затем злоумышленник попытался скрыться, но друзья потерпевшего задержали его.

- Подозреваемого заключили под стражу. Ему грозит до 12 лет лишения свободы, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

А за жизнь 21-летнего парня сейчас борются врачи. Один из ударов ножом пришелся в сердце.

ИСТОЧНИК KP.RU