В Переславле построят бассейн

19 Июнь 2020 2020-06-19T13:44:32+03:00

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О начале строительства бассейна в Переславле Залесском на заседании комиссии местной думы рассказал глава округа Валерий Астраханцев. Проектно-сметная документация на бассейн уже готова, она отправлена на экспертизу. Если она даст добро, то строительство стартует уже в сентябре. Планируется, что для посетителей он откроется уже в 2022 году.

Вопрос о строительстве бассейна не раз поднимался на заседаниях Ярославской областной думы, о проблеме сообщали и губернатору региона Дмитрию Миронову. И вот, наконец, дело сдвинулось с мертвой точки.

Сейчас в Переславле нет ни одного бассейна. Те, что имелись, закрыли, и теперь и детям негде учиться плавать, да и взрослые лишены этого удовольствия. Строительство бассейна открывает перспективы и для спортсменов.

ИСТОЧНИК KP.RU