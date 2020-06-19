В Ярославской области ищут мужчину со шрамом на переносице

19 Июнь 2020 2020-06-19T09:22:41+03:00

Он уехал на работу 15 июня и не вернулся

Изменить размер текста: A A

В Ярославской области ищут 54-летнего Андрея Валентиновича Чепцова. 15 июня около 6 утра он уехал на работу из поселка Каменники Рыбинского района и не вернулся. Мужчина был за рулем автомобиля «Рено Меган Сценик» серого цвета, госномер А488АР76.

Рост пропавшего 170 сантиметров, он крепкого телосложения, короткие светло-русые волосы волосы, серо-голубые глаза. Мужчина был одет в светло-бежевую рубашку в крупную клетку с коротким рукавом, камуфляжные брюки, на ногах - светло-голубые кроссовки. Особые приметы: поперечный шрам в области переносицы, на фалангах левой руки татуировка «196?».

Если вы видели Андрея Чепцова или знаете что-то о его местоположении, сообщите в полицию по телефонам «02», с сотового «102», «112» или по номеру горячей линии ЯрСпаса – 8 (910) 964-08-38.

ИСТОЧНИК KP.RU