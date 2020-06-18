Предупреждение от МЧС: в Ярославской области вновь ожидается ливень и град

18 Июнь 2020 2020-06-18T18:17:12+03:00

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МЧС по Ярославской области опубликовало очередное экстренное предупреждение. Дожди, гроза с ливнем и градом ожидаются в регионе 19 июня, в пятницу. Порыбы ветра могут достигать 15 метров в секунду.

Вероятны чрезвычайные ситуации, затруднения в работе транспорта, увеличение количества ДТП, возможны обрывы ЛЭП и линий связи, а также обрушение слабоукрепленных крыш и конструкций.

Водителям лучше подготовиться и поставить свои машины в укрытие. Град, который прошел по некоторым районам Ярославля вчера, 17 июня, повредил многие автомобили. Многие дороги областного центра оказались затоплены. Как пояснили в пресс-службе мэрии, произошло это из-за засоров ливневок.

ИСТОЧНИК KP.RU