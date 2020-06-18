Ярославские мебельные сети просят Дмитрия Миронова открыть магазины

18 Июнь 2020 2020-06-18T18:07:02+03:00

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Вслед за спортсменом, который просит открыть спортивные залы, и рестораторами, настаивающими на снятии запрета на работу точек общепита, к губернатору Ярославской области обратились руководители мебельных компаний и мебельных магазинов. КП-Ярославль полностью приводит их письмо, адресованное главе региона.

"Обращаемся к Вам с просьбой рассмотрения вопроса открытия мебельных торговых центров в период второго этапа снятия режима самоизоляции на основании ниже изложенного анализа и с учетом соблюдения отраслевых стандартов и санитарных требований, а так же гарантированным ограничением численности покупателей не более 1 человека на 100 кв.м.

К настоящему моменту мебельные торговые точки не работают уже почти три месяца. Данное ограничение уже разорило огромное число предприятий торговли и производственных компаний, аналитики говорят о том, что данные ограничительные меры не переживут 2/3 компании, работающие в отрасли.

Начало работы мебельных торговых комплексов даст импульс возобновлению целой отрасли. Кроме того, опыт карантинных ограничений в других городах говорит о том, что данный шаг является безопасным. Так, на основании Постановления Правительства Санкт-Петербурга № 409 от 13.06.2020г разрешена торговля мебелью в специализированных торговых комплексах.

Мебельные торговые комплексы являются основной системой Ярославского мебельного рынка. Один торговый центр обеспечивает продукцией не менее 400 000 потребителей, а также предоставляет рабочие места более 2 000 человек. Мебельные торговые комплексы являются основной точкой сбыта не только для крупных системообразующих производств, но и для предприятий среднего, малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей.

На тяжелое положение мебельщиков уже обратило внимание не только правительство, но и пресса. Так, Правительство РФ включило мебельную розницу в перечень наиболее пострадавших отраслей, а СМИ сообщили о скором банкротстве почти 70% предприятий отрасли. Без наличия возможности для сбыта своей продукции у мебельной отрасли нет шансов к восстановлению.

В силу своего формата мебельные центры малолюдны и более безопасны для посетителей, чем обычные торговые объекты, а их запуск позволит поддержать отрасль.

Мебельные центры обладают проходимостью в 8 раз ниже, чем многопрофильные ТРК, что позволяет легко выдержать социальную дистанцию. Кроме того, для продавцов мебели характерна аренда больших площадей, все это позволяет выполнить самые строгие требования Роспотребнадзора и других контролирующих органов.

Согласно исследованиям компании Watcom индекс посещаемости Shopping index у мебельных центров составляет, в среднем, 0,08 человек на 1 тыс. кв.м в день, тогда как в торгово-развлекательных центрах — 0,65 человек на 1 тыс. кв.м.

Из-за карантинных мер производители мебели снизили объем выпуска продукции в среднем на 80%, но и оставшиеся 20% продать негде, так как онлайн не может полностью заместить традиционную розницу. Через торговые центры продается 70% мебельной продукции — как крупных производств, так и предприятий малого бизнеса. Доля онлайн- продаж у компаний может доходить до 30%, однако некоторые виды мебели требует более сложной технологии продаж, и интернет не сможет полностью заместить традиционную розницу.

До последнего времени мебельная отрасль росла — в 2016–2019 годах российские мебельщики нарастили объемы выпуска продукции на 47,2%, до 212,3 млрд руб., а объемы продаж мебели на внутреннем рынке — на 42%, до 512,3 млрд руб. В 2019 году, по данным участников рынка, объемы производства выросли на 10–20%.

Однако из-за эпидемии и закрытия торговых центров к середине апреля 41% российских производителей мебели не получили никакой выручки от розничных продаж, еще 31% заявили о падении объемов выручки более чем наполовину. В случае сохранения запрета на офлайн-продажи мебели мы прогнозируем уход с рынка 69% существующих мебельных производств.

Мебель не является товарами повседневного спроса. Трафик мебельных центров является исключительно целевым, что говорит о том, что каждый пришедший посетитель уже принял решение о необходимости приобретения мебели и мебельный центр не является местом для времяпрепровождения в отличии от мультисегментных торговых центров.

Мебельные торговые комплексы являются объектом розничной торговли, которым проще организовать работу и выполнить все самые строгие санитарно эпидемиологические требования по причине специализации. На территории мебельных торговых комплексов отсутствуют места массового скопления людей – кинотеатры, кафе, игровые зоны. Не осуществляется торговля продовольственными и иными непродовольственными товарами, что привлекает в торговые комплексы очень ограниченный круг потребителей. Конфигурация помещений внутри зданий позволяет организовать разведение потока посетителей с различных входов и выходов, организовать дистанционный замер температуры. Мероприятия по дезинфекции, наличие санитарных узлов для обработки кожных поверхностей, системы подачи воздуха и вытяжки позволяют выполнить требования по профилактике коронавирусной инфекции.

Оценивая всю сложившуюся ситуацию и риски связанные с ней можно сказать о том, что настало время открытия мебельных магазинов в Ярославской области с учетом строгого соблюдением санитарных требований во избежании полного краха данной отрасли в нашем регионе.

Просим Вашей помощи и поддержки. С уважением, ОТК «Тандем» и другие мебельные сети".

ИСТОЧНИК KP.RU