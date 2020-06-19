7 лет колонии строго режима: в Рыбинске пьяная ссора закончилась убийством

19 Июнь 2020 2020-06-19T08:21:07+03:00

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45-летнего жителя Рыбинска признали виновным в убийстве.

В суде установили, что в ноябре 2019 года мужчина выпивал со знакомым. В какой-то момент между приятелями вспыхнула ссора. Преступник схватил нож и несколько раз ударил им знакомого. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

- После совершения убийства мужчина своими действиями препятствовал сотрудникам полиции, пытался скрыть орудие преступления. Однако следствию удалось доказать причастность мужчины к произошедшему, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

Суд признал рыбинца виновным и приговорил его к семи годам колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU