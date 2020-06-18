2020-06-18T15:04:18+03:00
Общество

Растет популярность услуги «Ростелеком. Налоги»: более 180 000 000 рублей возвращено налогоплательщикам

Услуга доступна действующим и потенциальным абонентам «Ростелекома»
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Услуга по подготовке налоговой декларации и бесплатные консультации по любым вопросам, связанным с получением налоговых вычетов - «Ростелеком. Налоги», первый заказ, на которую был сделан в прошлом году, набирает популярность. Как сообщает пресс-служба компании, услуга доступна действующим и потенциальным абонентам «Ростелекома».

Преимуществом услуги является то, что «Ростелеком» оказывает ее в среднем за один день, причем оплата происходит по факту выполнения заказа - после готовности декларации. Отказаться от заявки можно даже в том случае, если она уже находится в работе. «Ростелеком» информирует заказчика о дальнейших шагах, консультирует на всех этапах выполнения заказа по вопросам, касающимся налоговых деклараций, вычетов и работы самой услуги.

После оплаты услуги заказчик получает уведомление в личном кабинете о предоставлении декларации, а также доступные для скачивания файлы в требуемых форматах с заполненной декларацией и заявлением на возврат суммы излишне уплаченного налога. Вместе с декларацией заказчик получает памятку о способах сдачи декларации.

На сайте «Ростелеком. Налоги» предусмотрен справочный раздел, в котором указаны необходимые документы, для получения налогового вычета и список часто задаваемых вопросов (FAQ).

- Мы начали предоставление услуги «Ростелеком. Налоги» сотрудникам самого “Ростелекома”. Убедившись в востребованности услуги, решили предложить ее действующим и будущим заказчикам услуг компании. Наше решение оказалось оправданным - популярность услуги растет. Всего со времени запуска сервиса налогоплательщикам возвращено более 180 миллионов рублей, - сказал заместитель главного бухгалтера – директор департамента методологии «Ростелекома» Николай Лукашин.

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