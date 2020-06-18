В Ярославской области полностью сгорел жилой дом

18 Июнь 2020 2020-06-18T15:23:55+03:00

Пожар произошел в деревне Заморино Гаврило-Ямского района. ФОТО: скрин с видео в группе "Ярославль LIVE" ВКонтакте

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ЧП произошло вчера, 17 июня, в деревне Заморино Гаврило-Ямского района.

- В 18:09 поступило сообщение о возгорании дома. На место выехали три пожарные машины и девять сотрудников. Справиться с огнем удалось через три часа. Дом площадью 160 квадратных метров практически полностью уничтожен. Пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается, - сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ярославской области.

Вчера же около 10 часов вечера видео с места пожара появилось в социальных сетях. Автор ролика предположил, что причиной возгорания мог стать удар молнии. Некоторые поддержали его мысль в комментариях к посту. Однако споры разгорелись не по поводу причины трагедии. Многих ярославцев возмутило поведение тех, кто снимал видео.

- Раньше все бы соседи с ведрами бегали, пытались помочь! А теперь стоят, снимают на камеру! Тошно смотреть... – поделилась мнением Елена Зенкова.

Однако нашлись и те, кто встал на сторону авторов ролика.

- Без формы огнеупорной к нему [к дому] на десять метров не подойдешь, - написал Сергей Дубровин.

Его мысль поддержал пользователь сети под ником Al Joy:

- Вы к дому в огне ближе чем на 10 метров не подойдете, ибо температура высокая, ваше ведро воды ничем не поможет.

ИСТОЧНИК KP.RU