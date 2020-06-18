2020-06-18T14:44:17+03:00
Общество

Вяленая рыба и семечки: ярославцы поддержали медведицу Машу любимыми лакомствами

Из-за пандемии коронавируса Маша осталась без внимания туристов и привычного меню
Светлана Крутикова
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Ярославцы приняли участие в акции «Накорми медведицу Машу». ФОТО: сайт Ярославской областной думыЯрославцы приняли участие в акции «Накорми медведицу Машу». ФОТО: сайт Ярославской областной думы
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Неравнодушные ярославцы приняли участие в акции «Накорми медведицу Машу», которая прошла в ярославском музее-заповеднике.

- Сегодня учреждения культуры переживают нелегкие времена. К сожалению, все наши музеи закрыты. Ярославль не принимает туристов в том объеме, как это происходило каждый год. Символ города и области, медведица Маша, тоже осталась без внимания туристов и привычного меню. Мы обратились к жителям Ярославля, которые откликнулись и закупили для Маши продукты питания, - рассказала председатель областного союза женщин Ольга Хитрова.

Медведице принесли овощи, фрукты, крупы, мед и варенье. Конечно же, не забыли и про любимые лакомства Маши - вяленую рыбу и семечки.

По словам директора музея-заповедника Ольги Троицкой, туристов ждут в ближайшее время. Музей и вольер с медведицей готовят к открытию. Работать учреждение будет, соблюдая все предписания Роспотребнадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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