2020-06-18T14:07:34+03:00
Общество

Ярославцам рассказали, где можно купаться, а где нельзя

Роспотребнадзор провел исследования воды
Полина Вачнадзе
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Вода в Волге у Тверицкого пляжа соответствует санитарным нормамВода в Волге у Тверицкого пляжа соответствует санитарным нормамФото: Мэрия Ярославля
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Жаркая погода, несмотря на то посещение пляжей будет разрешено только на третьем этапе снятия коронавирусных ограничений, выгнала ярославцев на солнце. И если загорать без страха подхватить какую-либо заразу можно везде, то выбирать места для купания лучше с осторожностью.

Роспотребнадзор по Ярославской области опубликовал результаты лабораторных исследований воды. Неудовлетворительные показатели по микробиологическим и паразитологическим показателям наблюдаются на реке Которосль в районе Центрального пляжа и на Волге в районе Дзержинского пляжа. И вот вода в Волге у Тверицкого пляжа по итогам двух исследований соответствует санитарным нормам.

Из-за ограничительных мероприятий посещение пляжей, как уже говорилось ранее, сейчас запрещено. Для информирования населения Центра гражданской защиты Ярославля во всех местах отдыха вывесил черные шары, как предупреждение об опасности купания. Сотрудники просят воздержаться от походов на пляжи и другие места массового отдыха.

ИСТОЧНИК KP.RU

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