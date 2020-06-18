2020-06-18T15:53:39+03:00
Общество

В Угличе накажут владельца квадрокоптера, залетевшего в исправительную колонию

Хозяин летательного аппарата заплатит штраф за полет
Полина Вачнадзе
Поделиться:
Владельца квадрокоптера установили. ФОТО: пресс-служба УФСИн по Ярославской областиВладельца квадрокоптера установили. ФОТО: пресс-служба УФСИн по Ярославской области
Изменить размер текста:

Сотрудники угличского лечебно-исправительного учреждения №9 у себя на территории обнаружили квадрокоптер кустарного производства. Аппарат был без каких-либо запрещенных для передачи заключенным предметов. Но, возможно, этот полет был пробный и таким образом свободные люди проверяли, можно ли с его помощью что-то доставить в колонию. А может быть и не было здесь никакого злого умысла. Владельца квадрокоптера установили, в отношении него составлен протокол об административном правонарушении.

Гораздо более серьезные последствия ждут 29-летнего жителя Рыбинска, который пытался перебросить на территорию местной ИК наркотик. Экспертиза подтвердила, что в свертке, который был у мужчины в куртке, находилось 3,49 грамма метадона.

В тот же день у ИК №12 задержали 35-летнего мужчину, который хотел перебросить за колючую проволоку зарядное устройство, зажигалки и 20 шприцев. Рыбинцу грозит штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ярославле мастер-универсал брал за работу предоплату и исчезал: подозреваемого нашли
В Угличе накажут владельца квадрокоптера, залетевшего в исправительную колонию
В Ярославской области полностью сгорел жилой дом
Растет популярность услуги «Ростелеком. Налоги»: более 180 000 000 рублей возвращено налогоплательщикам
Вяленая рыба и семечки: ярославцы поддержали медведицу Машу любимыми лакомствами
Ярославцам рассказали, где можно купаться, а где нельзя
В Ярославле оштрафовали нарушителя масочного режима
В Ярославле планируют расширить Ленинградский проспект
В Ярославской области ввели особый противопожарный режим
«Дети брошены». Ярославский спортсмен попросил губернатора открыть спортзалы
В Рыбинске Карякинский сад открывают для посетителей
Коронавирус в Ярославской области: заразившихся за сутки – 45, вылечившихся – 96
В Ярославле должницу по алиментам приговорили к исправительным работам
В ярославском «Шиннике» два новых игрока
Только в Wink: английские сериалы впервые на русском языке в остроумной озвучке
В ДТП в Ярославском районе погиб мужчина-водитель
В Рыбинске нефтепродукты попали в Волгу
В Ярославле из-за ремонта моста изменилась схема движения трех автобусов