В Угличе накажут владельца квадрокоптера, залетевшего в исправительную колонию

18 Июнь 2020 2020-06-18T15:53:39+03:00

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Сотрудники угличского лечебно-исправительного учреждения №9 у себя на территории обнаружили квадрокоптер кустарного производства. Аппарат был без каких-либо запрещенных для передачи заключенным предметов. Но, возможно, этот полет был пробный и таким образом свободные люди проверяли, можно ли с его помощью что-то доставить в колонию. А может быть и не было здесь никакого злого умысла. Владельца квадрокоптера установили, в отношении него составлен протокол об административном правонарушении.

Гораздо более серьезные последствия ждут 29-летнего жителя Рыбинска, который пытался перебросить на территорию местной ИК наркотик. Экспертиза подтвердила, что в свертке, который был у мужчины в куртке, находилось 3,49 грамма метадона.

В тот же день у ИК №12 задержали 35-летнего мужчину, который хотел перебросить за колючую проволоку зарядное устройство, зажигалки и 20 шприцев. Рыбинцу грозит штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU