2020-06-18T13:05:00+03:00
Общество

В Ярославле планируют расширить Ленинградский проспект

Мэрия города объявила аукцион на разработку проекта
Светлана Крутикова
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Участок от Волгоградской до Строителей хотят расширить до 30 метровУчасток от Волгоградской до Строителей хотят расширить до 30 метровФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В Ярославле планируют реконструировать участок Ленинградского проспекта от Волгоградской до Строителей. Аукцион на разработку проекта мэрия города разместила на сайте госзакупок. Стоимость работ по проектированию оценили в 21,9 миллиона рублей.

Участок дороги протяженностью почти в два километра хотят расширить до 30 метров с устройством разделительной полосы. По обеим сторонам дороги должны появиться тротуары шириной три метра. В планах сделать три надземных пешеходных перехода, заездной карман для общественного транспорта, установить четыре остановки и шесть светофоров. Один из них для регулирования трамвайного движения.

Планируют продлить и троллейбусную линию. Для этого разработчики документации должны запроектировать контактную сеть в двух направлениях от Волгоградской до Строителей. Также в районе перекрестка улицы Строителей в границах проектируемого разворотного кольца для общественного транспорта появится диспетчерский пункт, сказано в техническом задании.

Разработчика проекта определят 29 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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