В Ярославле планируют расширить Ленинградский проспект
В Ярославле планируют реконструировать участок Ленинградского проспекта от Волгоградской до Строителей. Аукцион на разработку проекта мэрия города разместила на сайте госзакупок. Стоимость работ по проектированию оценили в 21,9 миллиона рублей.
Участок дороги протяженностью почти в два километра хотят расширить до 30 метров с устройством разделительной полосы. По обеим сторонам дороги должны появиться тротуары шириной три метра. В планах сделать три надземных пешеходных перехода, заездной карман для общественного транспорта, установить четыре остановки и шесть светофоров. Один из них для регулирования трамвайного движения.
Планируют продлить и троллейбусную линию. Для этого разработчики документации должны запроектировать контактную сеть в двух направлениях от Волгоградской до Строителей. Также в районе перекрестка улицы Строителей в границах проектируемого разворотного кольца для общественного транспорта появится диспетчерский пункт, сказано в техническом задании.
Разработчика проекта определят 29 июня.
ИСТОЧНИК KP.RU