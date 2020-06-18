2020-06-18T12:29:24+03:00
Общество

В Ярославской области ввели особый противопожарный режим

В ближайший 21 день в леса ходить нельзя
Полина Вачнадзе
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В ближайший 21 день в леса ходить нельзяВ ближайший 21 день в леса ходить нельзяФото: Правительство Ярославской области
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Губернатор Ярославской области ввел в регионе особый противопожарный режим. Связано это с жаркой погодой и большим количеством палов травы. Так в ближайший 21 день ходить в леса строго запрещается. Кроме того, нельзя разводить костры, сжигать бытовые отходы и мусор.

– Во время действия противопожарного режима будет организован постоянный мониторинг ситуации, – сообщил директор регионального департамента лесного хозяйства Николай Савельев. – Инспекторы усилят работу по патрулированию территории. Особое внимание – местам массового отдыха, населенным пунктам, дачным и садоводческим кооперативам, прилегающим к лесным массивам.

В этом году особый противопожарный режим уже вводился в мае. За это время в лесу не произошло ни одного возгорания.

Штраф для нарушителей серьезный. Для юридических лиц максимальная планка повышена с 200 до 500 тысяч рублей, для граждан – до 5 тысяч рублей, для должностных лиц – до 40 тысяч.

ИСТОЧНИК KP.RU

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