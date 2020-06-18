2020-06-18T11:50:26+03:00
Спорт

«Дети брошены». Ярославский спортсмен попросил губернатора открыть спортзалы

Не только рестораторы хотят скорее приступить к работе
Полина Вачнадзе
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Ярославский спортсмен попросил губернатора открыть спортзалыЯрославский спортсмен попросил губернатора открыть спортзалыФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Ярославский спортсмен Кирилл Спиридонов на своей странице в социальной сети опубликовал обращение к губернатору региона Дмитрию Миронову. Вслед за рестораторами, танцор и каскадер просит открыть спортивные клубы и центры, в которых могли бы заниматься дети. Сейчас ярославская детвора, считает Кирилл и с ним трудно не согласиться, брошена на произвол судьбы.

- Что мы имеем к середине июня? Как только закончилась школа и наступило долгожданное лето, начался детский хаос. Родители, кто мог, увезли своих детей к бабушкам и дедушкам, кто-то просто оставляет на свой страх и риск дома с постоянными звонками «где ты и что ты?». Дети не ходят в залы, не посещают кружки и не могут быть в лагерях. Они не знают, чем заняться, - пишет Кирилл Спиридонов.

Ребята мотаются по улицам, ходят купаться без взрослых и там, где это запрещено, не прочь и заглянуть в алкомаркеты, которые ни на один день, в отличие от кружков, секций и спортзалов не прекращали свою работу. Его слова подтверждает и статистика, которая, как известно, вещь упрямая – лето только началось, а в Ярославской области утонули уже трое детей.

- Режим в городе ну никак не соблюдается и уже давно – это надо признать, а губернатору лучше выйти разок в город и посмотреть. Пляжи переполнены! Люди гуляют толпами днями и ночами. Сборы на дачах, проведение свадеб и дней рождений большими компаниями. Открыты маркеты и строительные магазины, где очереди и никакой дистанции, у части людей отсутствуют маски, я молчу про то, что вообще не понятно, здоровы ли они, - пишет Кирилл. – Хочется задать прямой вопрос: долго вы еще собираетесь мучить всех? Точнее, ту часть неугодных, видимо, людей, организаций и детей, о которых я писал выше. Всем добра! Береги себя и детей! Рано или поздно все наладится.

ИСТОЧНИК KP.RU

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