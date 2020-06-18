В Рыбинске Карякинский сад открывают для посетителей

18 Июнь 2020 2020-06-18T11:50:18+03:00

Карякинский сад будет открыт каждый день с 10 до 20 часов. ФОТО: страница Дениса Добрякова ВКонтакте

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Жители Рыбинска вновь смогут гулять в Карякинском саду. Парк для посетителей открывают в субботу, 20 июня. В этот же день в городе начнут работать фонтаны.

- Делюсь хорошей новостью! С 20 июня открываем для посещения Карякинский сад. Знаю, как многие ждали этого дня. Также с этого дня в городе будут запущены фонтаны, - написал на своей странице в социальной сети глава Рыбинска Денис Добряков.

Карякинский сад будет открыт каждый день с 10 до 20 часов. Фонтаны же, как и раньше, будут включать в выходные и праздничные дни.

ИСТОЧНИК KP.RU