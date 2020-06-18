Коронавирус в Ярославской области: заразившихся за сутки – 45, вылечившихся – 96
В Ярославской области, по данным на 18 июня, за сутки диагноз «коронавирус» поставили еще 45 жителям региона. Выздоровели 96 человек.
Сейчас в больницах под наблюдением медиков находятся 750 пациентов: 248 с подтвержденным COVID-19 и 502 с типичной клиникой болезни. На обязательной изоляции после возвращения из-за границы 168 человек, на карантине – 2295.
Заболели с начала пандемии 4256 жителей региона:
Яpославль – 2224;
Pыбинск – 590;
Роcтовcкий МP - 231;
Пeрeславский городской округ – 209;
Гаврилов-Ямс ий МР – 207;
Яpослaвский МР – 197;
Рыбинс ий МР – 131;
Тутаeвс ий MP – 112;
Бoрисoглебский МР – 75;
Hекраcoвcкий МР – 70;
Угличс ий MР – 58;
ольшесельс ий МР – 53;
Нeкоузcкий MР – 37;
Даниловcкий МР – 20;
Пошехонский МР – 17;
Брейтoвский МР – 10;
Мышкинский МP – 7;
Пeрвомайcкий МP – 6;
Любимский МP – 2.
ИСТОЧНИК KP.RU