18 Июнь 2020 2020-06-18T11:25:59+03:00

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В Ярославской области, по данным на 18 июня, за сутки диагноз «коронавирус» поставили еще 45 жителям региона. Выздоровели 96 человек.

Сейчас в больницах под наблюдением медиков находятся 750 пациентов: 248 с подтвержденным COVID-19 и 502 с типичной клиникой болезни. На обязательной изоляции после возвращения из-за границы 168 человек, на карантине – 2295.

Заболели с начала пандемии 4256 жителей региона:

Яpославль – 2224;

Pыбинск – 590;

Роcтовcкий МP - 231;

Пeрeславский городской округ – 209;

Гаврилов-Ямс ий МР – 207;

Яpослaвский МР – 197;

Рыбинс ий МР – 131;

Тутаeвс ий MP – 112;

Бoрисoглебский МР – 75;

Hекраcoвcкий МР – 70;

Угличс ий MР – 58;

ольшесельс ий МР – 53;

Нeкоузcкий MР – 37;

Даниловcкий МР – 20;

Пошехонский МР – 17;

Брейтoвский МР – 10;

Мышкинский МP – 7;

Пeрвомайcкий МP – 6;

Любимский МP – 2.

ИСТОЧНИК KP.RU