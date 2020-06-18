В Ярославле оштрафовали нарушителя масочного режима
Нарушитель масочного режима дважды попался сотрудникам полиции. Первый раз без маски его задержали в середине мая и предупредили об ответственности за нарушение режима. Но ярославцев не внял, средство индивидуальной защиты органов дыхании Яне надел – и снова угодил в руки стражей порядка на следующий же день.
Свое нежелание ходить в маске мужчина объяснил религиозными соображениями и правом, данным им Конституцией РФ. По словам ярославца, как верующий человек, ношением респиратора он оскорбит и огорчит Бога, а делать этого не хочет.
Суд признал мужчину виновным, но сурово наказывать не стал – оштрафовал на тысячу рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU