В Ярославской области браконьер наловил рыбы на штраф в 200 тысяч рублей
Возбуждено уголовное дело
Мужчина без соответствующего разрешения ловил рыбу. ФОТО: пресс-служба Управления Росгвардии по Ярославской области
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В Пошехонском районе сотрудниками Росгвардии задержан 37-летний браконьер. Мужчина без соответствующего разрешения ловил рыбу.
Правонарушитель, пока его не задержали, успел выловить практически 400 рыб разных пород. Как сообщает пресс-служба ведомства, тем самым он нанес государству ущерб на сумму около 200 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU