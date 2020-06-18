В Ярославской области браконьер наловил рыбы на штраф в 200 тысяч рублей

18 Июнь 2020 2020-06-18T17:04:23+03:00

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В Пошехонском районе сотрудниками Росгвардии задержан 37-летний браконьер. Мужчина без соответствующего разрешения ловил рыбу.

Правонарушитель, пока его не задержали, успел выловить практически 400 рыб разных пород. Как сообщает пресс-служба ведомства, тем самым он нанес государству ущерб на сумму около 200 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU