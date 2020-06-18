2020-06-18T11:01:20+03:00
Общество

В Ярославле должницу по алиментам приговорили к исправительным работам

Женщина задолжала своим детям больше 200 тысяч рублей
Светлана Крутикова
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Суд приговорил женщину к пяти месяцам исправительных работСуд приговорил женщину к пяти месяцам исправительных работФото: Алексей БУЛАТОВ
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40-летнюю жительницу Ярославля признали виновной в неуплате алиментов.

На суде установили, что женщина, лишенная родительских прав, должна была выплачивать деньги на содержание двоих детей, которые сейчас находятся в детском доме. Однако ярославна не торопилась выполнять свои обязательства. Устроиться на работу горе-мать не пыталась, о своих неофициальных доходах приставам не сообщала. В результате накопила приличный долг - больше 200 тысяч рублей.

- Подсудимая вину свою полностью признала и раскаялась в содеянном. Суд приговорил женщину к пяти месяцам исправительных работ с удержанием в пользу государства 5 процентов заработка, - сообщает пресс-служба прокуратуры Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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