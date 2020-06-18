В Ярославле должницу по алиментам приговорили к исправительным работам
40-летнюю жительницу Ярославля признали виновной в неуплате алиментов.
На суде установили, что женщина, лишенная родительских прав, должна была выплачивать деньги на содержание двоих детей, которые сейчас находятся в детском доме. Однако ярославна не торопилась выполнять свои обязательства. Устроиться на работу горе-мать не пыталась, о своих неофициальных доходах приставам не сообщала. В результате накопила приличный долг - больше 200 тысяч рублей.
- Подсудимая вину свою полностью признала и раскаялась в содеянном. Суд приговорил женщину к пяти месяцам исправительных работ с удержанием в пользу государства 5 процентов заработка, - сообщает пресс-служба прокуратуры Ярославской области.
ИСТОЧНИК KP.RU