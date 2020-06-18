2020-06-18T09:53:35+03:00
Общество

Только в Wink: английские сериалы впервые на русском языке в остроумной озвучке

Уже сейчас в видеосервисе можно посмотреть первые эпизоды зарубежных ситкомов
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Только в Wink: английские сериалы впервые на русском языке в остроумной озвучкеТолько в Wink: английские сериалы впервые на русском языке в остроумной озвучке
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Впервые в России два комедийных сериала «Охотники за наживой» и «Братья в довесок» выйдут на русском языке. Оба сериала перевел и озвучил Денис Колесников (Кураж-Бамбей) эксклюзивно для Wink. Уже сейчас в видеосервисе можно посмотреть первые эпизоды зарубежных ситкомов.

Британский сериал «Охотники за наживой», мастерски балансирующий между приключенческим детективом и комедией, стал еще остроумнее благодаря озвучке Кураж-Бамбей. В центре сюжета колоритная парочка частных сыщиков, которым судьба подкидывает невероятные приключения - опасные, но до смешного нелепые. Главные роли в сериале сыграли Джек Уайтхолл и Рози Перес.

Канадский сериал «Братья в довесок» повествует о переживаниях двух братьев успешного адвоката Дэнни, которые считают, что его новая девушка Ким разрушит их неразлучную троицу. Дэнни находит выход - заключает сбратьями и девушкой соглашение о том, что теперь они будут тусоваться все вместе. Теперь Ким в довесок к Дэнни достались еще и два брата. Что из этого выйдет? Смотрите в мегасмешном ситкоме по версии Кураж-Бамбей в Wink.

- Мне нравится работать с комедийными жанрами: здесь интереснее подача, можно адаптировать и обыгрывать шутки, есть возможность творчески развернуться. «Охота за наживой» - интересная приключенческая британская комедия, а «Братья в довесок» - это ситком в классическом значении этого слова, и наверняка понравится тем, кто смотрит «Как я встретил вашу маму» и «Друзей», - рассказал Денис Колесников.

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