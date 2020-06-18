2020-06-18T10:16:54+03:00
Спорт

В ярославском «Шиннике» два новых игрока

Команда пополнилась вратарем и защитником
Полина Вачнадзе
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Ярославский футбольный клуб подписал контракт 25-летним вратарем Максимом Матюшей. ФОТО: ФК "Шинник"Ярославский футбольный клуб подписал контракт 25-летним вратарем Максимом Матюшей. ФОТО: ФК "Шинник"
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Футбольный клуб «Шинник» подписал контракты с защитником Павлом Евсеевым и вратарем Максимом Матюшей.

Павел Евсеев уже выступал за Ярославль с 2016 по 2018 годы и провел в рамках первенства ФНЛ 46 матчей, в которых забил два гола. Он имеет звание мастера спорта, которое получил за выход с «Шинником» в полуфинал Кубка России.

Статистика выступлений Павла Евсеева в Первенстве России:

2016-2018 «Шинник» 46 игр, 2 гола

2018/2019 «Урожай» 4 игры

2019/2020 «КАМАЗ» 17 игр.

Также ярославский футбольный клуб подписал контракт 25-летним вратарем Максимом Матюшей, который в прошлом сезоне выступал за «Армавир».

Статистика выступлений Максима Матюши в Первенстве России:

2014/2015 «Витязь» 15 игр, 13 пропущенных мячей

2015/2016 «Черноморец» 9 игр, 9 пропущенных мячей

2016-2020 «Армавир» 52 игры, 32 пропущенных мяча.

Договоры с игроками заключены на год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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