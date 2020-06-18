В ярославском «Шиннике» два новых игрока
Футбольный клуб «Шинник» подписал контракты с защитником Павлом Евсеевым и вратарем Максимом Матюшей.
Павел Евсеев уже выступал за Ярославль с 2016 по 2018 годы и провел в рамках первенства ФНЛ 46 матчей, в которых забил два гола. Он имеет звание мастера спорта, которое получил за выход с «Шинником» в полуфинал Кубка России.
Статистика выступлений Павла Евсеева в Первенстве России:
2016-2018 «Шинник» 46 игр, 2 гола
2018/2019 «Урожай» 4 игры
2019/2020 «КАМАЗ» 17 игр.
Также ярославский футбольный клуб подписал контракт 25-летним вратарем Максимом Матюшей, который в прошлом сезоне выступал за «Армавир».
Статистика выступлений Максима Матюши в Первенстве России:
2014/2015 «Витязь» 15 игр, 13 пропущенных мячей
2015/2016 «Черноморец» 9 игр, 9 пропущенных мячей
2016-2020 «Армавир» 52 игры, 32 пропущенных мяча.
Договоры с игроками заключены на год.
ИСТОЧНИК KP.RU