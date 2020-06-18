2020-06-18T16:27:25+03:00
Происшествия

В Ярославле мастер-универсал брал за работу предоплату и исчезал: подозреваемого нашли

Мужчина через Интернет предлагал услуги по строительству и ремонту
Светлана Крутикова
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Мошенник брал предоплату, но работу не выполнялМошенник брал предоплату, но работу не выполнялФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Несколько жителей Ярославля оказались обманутыми лжемастером-универсалом.

Полиция установила, что потерпевшие через Интернет нашли человека, который предлагал услуги по ремонту и строительству. Мужчина выезжал к клиентам домой и брал предоплату. Затем мошенник какое-то время переписывался с заказчиками, оттягивал сроки выполнения работы, а потом и вовсе переставал выходить на связь.

Оперативникам удалось найти подозреваемого. Им оказался 39-летний неработающий, ранее судимый житель Тутаева. Злоумышленник во всем признался.

- Установили, что мужчина причастен к восьми эпизодам мошенничества на территории Ярославской области. Потерпевшие передавали в счет предоплаты деньги в сумме от 5 до 37 тысяч рублей. По всем фактам возбуждены уголовные дела, - рассказали в пресс-службе областного УМВД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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