Как в Ярославле пройдет акция «Свеча памяти»

19 Июнь 2020 2020-06-19T18:16:39+03:00

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Ярославль 21 июня присоединится к Всероссийской акции «Свеча памяти». С полудня волонтеры начнут создавать картину из свечей, как символ памяти о солдатах, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Присоединится может каждый: для этого в течение всего дня можно установить свою свечу в общем рисунке. Акция проходит и в онлайне. На сайте ДЕНЬПАМЯТИ.РФ размещены воспоминания людей о 22 июне 1941 года и карта зажженных свечей памяти. До 22 числа каждый желающий может поделиться воспоминаниями своих родных и разместить свою свечу.

Программа акции «Свеча памяти» в Ярославле:

- 12:00 – 22.30 – создание картины из свечей в виде «Голубя мира»,

- 12:00 – 21:00 – работа передвижной выставки экспонатов, найденных в экспедициях на местах боевых сражений участниками поискового отряда «Высота 76»,

- 18:00 – 19:00 – трансляция концерта «Тот самый длинный день в году» у памятника-мемориала «Вечный огонь» в соцсети ВКонтакте на странице Центра патриотического воспитания,

- 22:30 – 23:00 – зажжение волонтерами свечей, минута молчания.

ИСТОЧНИК KP.RU